Villeneuve-lès-Avignon La Chartreuse Gard, Villeneuve-lès-Avignon ATELIER ENFANTS/FAMILLES “Archicity” La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon

ATELIER ENFANTS/FAMILLES “Archicity” La Chartreuse, 16 octobre 2021, Villeneuve-lès-Avignon. ATELIER ENFANTS/FAMILLES “Archicity”

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à La Chartreuse

**Atelier enfants / familles** animé par **Didier Sabarros**, **Jocelyn Lermé – /parcours/d/architecture/** à partir de 7 ans Bâtir une cité imaginaire de papier au gré de la participation de chacun.

Entrée libre mais jauge limitée

Journées nationales de l’architecture La Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie Villeneuve-lès-Avignon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Villeneuve-lès-Avignon Autres Lieu La Chartreuse Adresse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, Gard, Occitanie Ville Villeneuve-lès-Avignon lieuville La Chartreuse Villeneuve-lès-Avignon