2022-07-13 10:00:00 – 2022-07-13 17:00:00 Une journée entière dédiée à votre enfant et à sa créativité auprès des chevaux ! Cette activité mêle aussi bien la découverte des émotions et ressentis, que l’expression de celles-ci au travers de la peinture ou la fabrication d’objet à partir d’éléments de la nature. Goûter normand inclus, pique-nique à prévoir.

