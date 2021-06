Senlis Senlis 60300, Senlis Atelier enfants: « En ce temps là, Senlis s’appelait Augustomagus » Senlis Senlis Catégories d’évènement: 60300

Senlis 60300 Senlis 9.6 9.6 Partez à la découverte du rempart qui protégeait la ville et les arènes où combattaient les gladiateurs. Soyez bien attentifs, curieux et observateurs pour répondre aux questions. Rendez-vous à l’office de tourisme à 14h30.

Réservation obligatoire au 03.44. 53.06.40.

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Tarif: 9,60 par enfant (goûter inclus)

