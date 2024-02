Atelier Enfants « D’un quai à l’autre » Espace patrimoine Chalon-sur-Saône, mardi 27 février 2024.

Atelier Enfants « D’un quai à l’autre » Espace patrimoine Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Pour les enfants de 6 à 10 ans.

C’est au cœur du XIXe siècle que notre ville va connaître un grand changement dans les modes de transports.

Direction Lyon-Marseille, on emprunte la rivière comme voie navigable et on prend le bateau sur les marches du Port Villiers. Direction Paris, on utilise le réseau ferroviaire et on monte dans un train sur le quai de la gare Chalon Ville. C’est cette histoire singulière que les enfants vont découvrir et illustrer.

Les réalisations tourneront autour de la création de quai de bateau, en s’inspirant de la peinture ou encore de la photographie. EUR.

Espace patrimoine 24 quai des Messageries

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté animation.patrimoine@chalonsursaone.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-02-27



L’événement Atelier Enfants « D’un quai à l’autre » Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2024-01-31 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I