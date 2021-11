Orléans Musée des Beaux Arts Loiret, Orléans ATELIER ENFANTS / Dessiner au musée (8-14 ans) Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

ATELIER ENFANTS / Dessiner au musée (8-14 ans) Musée des Beaux Arts, 13 novembre 2021, Orléans. ATELIER ENFANTS / Dessiner au musée (8-14 ans)

du samedi 13 novembre au samedi 11 décembre à Musée des Beaux Arts

ATELIER ENFANTS / Dessiner au musée (8-14 ans) Sortez papiers et crayons et venez dessiner au musée avec l’artiste Dominique Garros ! * **Le samedi 13/11 à 14h** > Autour de l’exposition sur le « Saint Thomas » de Velázquez * **Le samedi 11/12 à 14h** > Autour des collections du XIXe siècle Inclus dans le billet d’entrée (gratuit pour les enfants)

Inclus dans le billet d’entrée (gratuit pour les enfants)

Sortez papiers et crayons et venez dessiner au musée avec l’artiste Dominique Garros ! Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T16:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans lieuville Musée des Beaux Arts Orléans