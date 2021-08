La Côte-Saint-André Musée Hector-Berlioz Isère, La Côte-Saint-André Atelier enfants – Création de Noël Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

Musée Hector-Berlioz, le jeudi 23 décembre à 14:30

**Atelier enfants** ——————- ### Création de Noël Créez votre petit objet décoratif pour orner votre sapin ou votre table de Noël ! _Par GIN’Steve, votre guide de poche_

5€ sur réservation

Réalisez vos objets décoratifs de Noël. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-23T14:30:00 2021-12-23T16:30:00

