ATELIER ENFANTS CREATION DE MARIONNETTES ET MASQUES LE REN’ART Pézenas, samedi 10 février 2024.

Animation participative autour du théâtre de marionnettes avec Rosario Alarcon.

Samedi 10 février à 16 h

Rosario Alarcon réalise des masques, marionnettes, costumes et accessoires pour le théâtre et le cinéma. Son travail repose sur l’utilisation du carton fallas datant du XIVe siècle et originaire d’Espagne.

Le carton fallas, composé de papiers recyclés, apporte de la légèreté aux objets, facilitant leur transport.

Pour enfant à partir de 6 ans. EUR.

Début : 2024-02-10 16:00:00

fin : 2024-02-10

17 avenue Camille Guérin

Pézenas 34120 Hérault Occitanie contact@lerenart.fr

