Marcigny Marcigny Marcigny, Saône-et-Loire Atelier enfants : collage – Le végétal dans l’art Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Saône-et-Loire

Atelier enfants : collage – Le végétal dans l’art Marcigny, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Marcigny. Atelier enfants : collage – Le végétal dans l’art 2021-07-22 – 2021-07-22 Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour

Marcigny Saône-et-Loire Marcigny EUR 5 5 Atelier collage – Le végétale dans l’art. A partir de la visite de l’exposition temporaire de céramique contemporaine de Gaëlle Buchaudon, les enfants réaliseront des collages sur le thème de la nature. Créativité et imagination au programme. Chaque enfant repartira avec sa création.

Réservation obligatoire musee.tourdumoulin@gmail.com +33 3 85 25 37 05 http://www.tour-du-moulin.fr/ Atelier collage – Le végétale dans l’art. A partir de la visite de l’exposition temporaire de céramique contemporaine de Gaëlle Buchaudon, les enfants réaliseront des collages sur le thème de la nature. Créativité et imagination au programme. Chaque enfant repartira avec sa création.

Réservation obligatoire dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Marcigny, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Marcigny Adresse Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la Tour Ville Marcigny lieuville 46.27457#4.04316