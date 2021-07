Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Atelier enfants « Cheval » Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Atelier enfants « Cheval » 2021-07-21 – 2021-07-21 TARBES Rue Achile Jubinal

Tarbes Hautes-Pyrénées Création en argile RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Ateliers de pratique et de création artistique autour de collections ou d’expositions temporaires.

Ces ateliers offrent aux enfants et ados la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.

Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art ! Le musée a mis également en place des ateliers pour les familles durant lesquels parents et grands-parents sont invités à créer une œuvre collective avec leur enfant.

publics.musees@mairie-tarbes.fr +33 5 62 44 36 96 http://www.musee-massey.com/

