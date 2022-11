Atelier Enfants – Châteaux forts

2022-12-27 – 2022-12-27 EUR Pour les enfants de 6 à 10 ans. Qu’est ce qu’un château-fort ? A quoi cela sert-il ? Qu’est ce qu’une fortification ? Existait-il un château-fort à Chalon ? Où était-il ? Et puis… Comment construit-on un château fort ? Comme l’attaque-t-on ? Comment le défend-t-on ? Non seulement, si tu viens tu auras les réponses à toutes ces questions, mais tu construiras toi-même un château-fort… GRATUIT Réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98 24, quai des messageries Ouverture des inscriptions le Jeudi 1er décembre 2022 à 10h PLACES LIMITÉES dernière mise à jour : 2022-11-16 par

