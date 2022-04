ATELIER – ENFANTS / ATELIERS – ADULTES Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Cholet Maine-et-Loire D’inspiration Années folles

L’univers de Mademoiselle Zig-Zag, alias Anne-Claire Ricordeau n’est pas sans rappeler celui des Années Folles… Alors venez jouer avec les plumes, les strass et les paillettes ! Assemblez, liez, nouez… puis portez !

Cet atelier sera précédé d’une présentation de l’exposition

(Small couture 8) – Les folles années POUR LES ENFANTS

MERCREDI 13 AVRIL de 14h30 à 16h30

À PARTIR DE 7 ANS POUR LES ADULTES

SAMEDI 14 MAI

