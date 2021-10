Vandoncourt Vandoncourt Doubs, Vandoncourt Atelier enfants astronomie 123 nature : Les planètes du système solaire Vandoncourt Vandoncourt Catégories d’évènement: Doubs

Vandoncourt

Atelier enfants astronomie 123 nature : Les planètes du système solaire Vandoncourt, 5 novembre 2021, Vandoncourt. Atelier enfants astronomie 123 nature : Les planètes du système solaire 2021-11-05 14:30:00 – 2021-11-05 17:00:00

Vandoncourt Doubs Vandoncourt Tu découvriras toutes les planètes du système solaire grâce aux planètes ballons et à la projection sur grand écran de leurs images. Tu fabriqueras une petite maquette Soleil-Terre- Lune ! Intervenant : Domaine de l’étoile > A 14 h 30 à la Damassine à Vandoncourt. Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office de Tourisme).

damassine@agglo-montbeliard.fr +33 3 81 37 78 35 http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/environnement/education-et-sensibilisation/sorties-123-nature.html

Vandoncourt