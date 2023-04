Atelier enfants à Laon : « Les petits explorateurs d’archives »

2023-04-19 – 2023-04-19 . Découvre les Archives départementales de l’Aisne en t’initiant à un atelier riche en histoire(s), ça vous dit ?

Encadrés par un médiateur culturel, les enfants (entre 4 et 12 ans) pourront découvrir les coulisses des archives et expérimenter en atelier une technique artistique en repartant avec leur création. Une façon ludique de découvrir l’histoire et la richesse du département en explorant de véritables documents d’archives !

(thématique à venir prochainement…) RV aux Archives départementales de l’Aisne à 14h30 ! (sur réservation / présence d’un adulte accompagnant obligatoire) +33 3 23 24 61 47 https://archives.aisne.fr/ Archives départementales de l’Aisne dernière mise à jour : 2023-03-30 par

