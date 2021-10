Reillanne Reillanne Alpes-de-Haute-Provence, Reillanne Atelier enfants à la Librairie Regain, gratuit Reillanne Reillanne Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Atelier enfants à la Librairie Regain, gratuit 2021-10-10 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-10 17:00:00 17:00:00 centre village Place de la Libération

Reillanne Alpes de Haute-Provence

Atelier gratuit pour enfants à partir de 5ans, parents bienvenues; dimanche 10 octobre devant la Librairie Regain, avec Adriadne Breton-Hourcq et Laurence Lagier autour du livre Olive et le grand jardin. librairie.regain@gmail.com +33 4 92 75 30 84 https://www.librairie-regain.fr/

