Vandoncourt

Atelier enfants 123 nature : Jus de pomme Vandoncourt, 6 octobre 2021, Vandoncourt. Atelier enfants 123 nature : Jus de pomme 2021-10-06 14:00:00 – 2021-10-06 16:00:00 Damassine 23 rue des Aiges

Vandoncourt Doubs C’est la saison des pommes à la Damassine ! Viens cueillir les fruits pour réaliser un délicieux jus frais, riche en vitamines ! Intervenant : PMA > A 14 h à la Damassine à Vandoncourt.

> Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office de Tourisme).

> Durée : 2 h – Nombre de places limité. A partir de 6 ans (accompagnés d’un parent).

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Vandoncourt Autres Lieu Vandoncourt Adresse Damassine 23 rue des Aiges Ville Vandoncourt