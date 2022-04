Atelier enfant “Traces et Indices”

2022-08-23 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-23 17:00:00 17:00:00 À partir de 6 ans.

Les animaux laissent des traces dans la nature. Partons à leur recherche et découvrons qui ils sont.

Prévoir un goûter. À partir de 6 ans.

