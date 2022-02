ATELIER ENFANT TAILLE DE PIERRE Jublains Jublains Catégories d’évènement: Jublains

Mayenne

ATELIER ENFANT TAILLE DE PIERRE Jublains, 9 février 2022, Jublains. ATELIER ENFANT TAILLE DE PIERRE Forum Métiers d’Art 9 rue du Temple Jublains

2022-02-09 – 2022-02-09 Forum Métiers d’Art 9 rue du Temple

Jublains Mayenne EUR 12 Aline Jugé, Le petit Menhir en partenariat avec le Forum des Métiers d’Art de Jublains vous propose deux ateliers possibles sculpter un bougeoir ou petit pied de lampe à led et sculpter une maisonnette….

tout public à partir de 5/6 ans 12 € l’atelier de 14h à 17h.

Sur inscription à contact@forumdesmetiersdart.com ou au 06 08 95 91 52

Sur réservation. Matériels et fournitures inclus. Une belle rencontre et découverte pour ces vacances de février. contact@forumdesmetiersdart.com +33 6 08 95 91 52 https://www.forumdesmetiersdart.com/ Aline Jugé, Le petit Menhir en partenariat avec le Forum des Métiers d’Art de Jublains vous propose deux ateliers possibles sculpter un bougeoir ou petit pied de lampe à led et sculpter une maisonnette….

tout public à partir de 5/6 ans 12 € l’atelier de 14h à 17h.

Sur inscription à contact@forumdesmetiersdart.com ou au 06 08 95 91 52

Sur réservation. Matériels et fournitures inclus. Forum Métiers d’Art 9 rue du Temple Jublains

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Jublains, Mayenne Autres Lieu Jublains Adresse Forum Métiers d'Art 9 rue du Temple Ville Jublains lieuville Forum Métiers d'Art 9 rue du Temple Jublains Departement Mayenne

Jublains Jublains Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jublains/

ATELIER ENFANT TAILLE DE PIERRE Jublains 2022-02-09 was last modified: by ATELIER ENFANT TAILLE DE PIERRE Jublains Jublains 9 février 2022 Jublains mayenne

Jublains Mayenne