Atelier enfant sur les animaux Villeneuve-sur-Yonne, 17 février 2022, Villeneuve-sur-Yonne.

Atelier enfant sur les animaux Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne

2022-02-17 – 2022-02-17 Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne Yonne Villeneuve-sur-Yonne

EUR Après une visite du musée aura lieu la séance en atelier où les enfants se familiarisent avec les créations artistiques. Entre plaisir et savoir, le Musée-Galerie Carnot propose des activités créatives et ludiques pour éveiller la curiosité et stimuler l’imaginaire. Thème : les animaux

culture-animations@villeneuve-yonne.fr +33 3 86 83 02 48 http://www.villeneuve-yonne.fr/

Après une visite du musée aura lieu la séance en atelier où les enfants se familiarisent avec les créations artistiques. Entre plaisir et savoir, le Musée-Galerie Carnot propose des activités créatives et ludiques pour éveiller la curiosité et stimuler l’imaginaire. Thème : les animaux

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne

dernière mise à jour : 2022-01-20 par