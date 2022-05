Atelier enfant – Spécial fête des pères

Atelier enfant – Spécial fête des pères, 18 juin 2022

Des créations réalisées à la main et uniques, pour faire découvrir ou redécouvir le travail manuel et le bricolage. Les enfants repartent évidemment avec leurs réalisations ! Petit rappel, les cours sont accessibles à partir de 6 ans ! Atelier à 15€ Samedi 18 juin 2022 – 3 sessions possibles : – 10h30 à 12h – 14h à 15h30 – 16h à 17h30 – Leroy Merlin

