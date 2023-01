Atelier enfant : Recyclage et art plastique Landéhen Landéhen Landéhen Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-02-08 13:30:00 – 2023-02-08 15:00:00

Côtes-d’Armor Landéhen Découvrir l’art à travers différentes animations : les livres, la créativité et les techniques. Recyclage et art plastique. À partir de 7 ans. Inscription obligatoire. bibliothequelandehen@gmail.com +33 2 96 30 31 66 https://www.landehen.fr/accueil-landehen/enfance—jeunesse/bibliotheque-cyberbase/la-cyberbase Cyber Bibliothèque 7 Place du Bourg Landéhen

