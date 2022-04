Atelier enfant – Récup’jardin

Atelier enfant – Récup’jardin, 1 juin 2022, . Atelier enfant – Récup’jardin

2022-06-01 15:00:00 – 2022-06-01 17:00:00 Avec Vanessa, fondatrice de Deci-Deça – Rendez-vous des habitants

Un atelier pour petits loups, en pleine nature, les 5 sens en éveil. Toujours en compagnie de Vanessa, les enfants pourront :

– Créer des petites bêtes qui peuplent le jardin, à partir de matériel récupéré

– Fabriquer de drôles de lunettes pour regarder la nature différemment…

De la balade, de l’observation, de la récup’ et de la création sont au rendez-vous ! Pour laisser libre au rythme de chaque enfant, un espace de découverte & de lecture sera ouvert tout le temps de l’atelier. Car l’atelier est avant tout un lieu d’échange, de partage, d’observation, de rêverie et surtout un temps pour l’enfant. Garanti sans objectif de productivité ??

5€ par enfant / A partir de 4 ans / Réservation conseillée

