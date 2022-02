Atelier enfant : Portrait Andlau, 20 avril 2022, Andlau.

Atelier enfant : Portrait Andlau

2022-04-20 14:30:00 – 2022-04-20 16:30:00

Andlau Bas-Rhin Andlau

Comme les peintres alsaciens présentés dans l’exposition, viens réaliser un portrait qui te ressemble et qui montre ton émotion du moment.

Avec des peintures, des craies et des éléments décoratifs, Laetitia du Petit atelier te donnera conseils et techniques pour réaliser une toile digne des plus grands maîtres !

Pour les enfants à partir de 8ans.

+33 3 88 08 65 24

Andlau

