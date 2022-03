Atelier enfant Pop’arbre : pop’up et papiers découpés Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier enfant Pop’arbre : pop’up et papiers découpés Jardins du Muséum à Borderouge, 28 mai 2022, Toulouse. Atelier enfant Pop’arbre : pop’up et papiers découpés

Jardins du Muséum à Borderouge, le samedi 28 mai à 15:00

Quel arbre aimeriez-vous voir pousser ? Un chêne, un sapin, un marronnier, un frêne ? Grâce à une t**echnique de pop’up** simple associé à l’idée d’un herbier, cet atelier vous propose de **réaliser des fiches botaniques originales, tout en papier**. **Avec** Ecotone, **en présence de** Juliette BROUTIN. _Crédits photo : ©Adobe Stock_ **Cet atelier est accessible LSF, maximum 20 personnes.** Inscription avant le 26 mai uniquement pour l’interprétation en LSF : [museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr)

Tarif 5€, dans la limite des places disponibles.

Adultes et enfants accompagnés de 6 à 12 ans Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T15:00:00 2022-05-28T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Jardins du Muséum à Borderouge Adresse 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Ville Toulouse lieuville Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Departement Haute-Garonne

Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Atelier enfant Pop’arbre : pop’up et papiers découpés Jardins du Muséum à Borderouge 2022-05-28 was last modified: by Atelier enfant Pop’arbre : pop’up et papiers découpés Jardins du Muséum à Borderouge Jardins du Muséum à Borderouge 28 mai 2022 Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne