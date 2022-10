Atelier enfant : Patouille au musée

2022-10-27 – 2022-10-27 Atelier enfant « Patouille au musée » à 14h au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts à NEVERS.

Viens au musée découvrir la collection de faïence de Nevers. Nous parlerons technique, couleurs et formes. Et à l’atelier tu deviendras un petit potier.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Tarif : 5€.

Sur inscription : www.culture-nevers.fr ou au 03.86.68.44.60 museedelafaience@ville-nevers.fr +33 3 86 68 48 60 https://culture.nevers.fr/agenda/ dernière mise à jour : 2022-10-14 par

