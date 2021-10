Uzès Uzès Gard, Uzès Atelier enfant – Pastel & Collage Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Atelier enfant – Pastel & Collage Uzès, 27 octobre 2021, Uzès. Atelier enfant – Pastel & Collage 2021-10-27 – 2021-10-27 Tiers Lieu 21 21 place aux herbes

Uzès Gard EUR 30 30 Cette atelier ouvert aux enfants est sur le thème ” le portrait dans tout ses états” et sera animé par Martine Salvatge. Les matières utilisées seront le collage et la pastel. L’atelier durera 3h. contact@le21-asso.fr +33 6 67 53 96 54 https://www.le21-asso.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Lieu Uzès Adresse Tiers Lieu 21 21 place aux herbes Ville Uzès