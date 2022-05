Atelier enfant/parent – Terrarium végétal stabilisé

2022-05-18 – 2022-05-18 Cet atelier sera l’occasion donnée aux personnes de créer leur propre terrarium à partir de végétaux stabilisés (100% naturel, ne demandant pas d’entretien, pas d’eau).

Vous allez manipuler avec vos mains différents matériaux : Bois, cailloux, fleurs séchées, coquillages etc…

C’est aussi un moment d’échange avec votre famille enfants, amis, cousins, parrain etc.. qui permet à chacun de mettre en avant son côté créatif, de prendre confiance en soi et de laisser libre cours à son imagination et ainsi de réveiller le sens artistique.

A la fin de l’atelier vous repartez avec votre création que ce soit pour vous ou pour offrir ( Cadeau d’anniversaire, fête des mères, des pères, des grands-mères, Noël etc…).

Les verreries proposées ne seront pas toujours les mêmes pour les ateliers.

Une pose collation de 15/20 mn après environ 1h00 de séance pour permettre à chacun d'échanger et de reposer un peu l'esprit en pleine concentration créative.

