Atelier enfant/parent – Composition de tillandsias

Atelier enfant/parent – Composition de tillandsias, 18 mai 2022, . Atelier enfant/parent – Composition de tillandsias

2022-05-18 – 2022-05-18 Cet atelier permettra aux enfants de créer des compositions dans des verreries ou d’autres contenants avec des TILLANDSIAS, des végétaux stabilisés, des fleurs séchées et d’autres éléments tel que coquillages fleurs séchées exotiques, champignons séchés.

Les TILLANDSIAS appelées aussi “filles de l’air” sont des plantes qui se nourrissent essentiellement de l’air ambiant, de l’humidité dans l’air.

Elles n’ont pas ou peu de racines, n’ont pas besoin de terre, elles demandent peu de soin et peu d’eau ce qui est bon pour notre planète.

C’est aussi un moment d’échange qui permet à chacun de mettre en avant son côté créatif, de prendre confiance en soi et de laisser libre cours à son imagination et ainsi de réveiller le sens artistique.

A la fin de l’atelier vous repartez avec votre création que ce soit pour vous ou pour offrir ( Cadeau d’anniversaire, fête des mères, des pères, des grands-mères, Noël etc…). dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville