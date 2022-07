Atelier enfant Origami

Atelier enfant Origami, 8 juillet 2022, . Atelier enfant Origami



2022-07-08 14:00:00 – 2022-07-08 15:30:00 Un carré de papier et un peu de dextérité : bateau, guirlande de fleurs ou monstre de papier, que choisiras-tu de fabriquer.

A partir de 8 ans. Un carré de papier et un peu de dextérité : bateau, guirlande de fleurs ou monstre de papier, que choisiras-tu de fabriquer.

A partir de 8 ans. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville