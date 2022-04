Atelier enfant: Nature sensorielle

2022-05-11 15:00:00 – 2022-05-11 17:00:00 Avec Vanessa, fondatrice de Deci-Deça – Rendez-vous des habitants

Un atelier pour petits loups, en pleine nature, les 5 sens en éveil. Accompagnés par Vanessa, les enfants pourront fabriquer :

– Un bracelet land art à partir d’éléments naturels glanés

– Des bombes à graine pour fleurir les jardins

De la balade, de l’observation et de la création sont au rendez-vous ! Pour laisser libre au rythme de chaque enfant, un espace de découverte & de lecture sera ouvert tout le temps de l’atelier. Car l’atelier est avant tout un lieu d’échange, de partage, d’observation, de rêverie et surtout un temps pour l’enfant. Garanti sans objectif de productivité ??

5€ par enfant / A partir de 4 ans / Réservation conseillée Avec Vanessa, fondatrice de Deci-Deça – Rendez-vous des habitants

