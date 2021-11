Rouen Musée des Antiquités Rouen, Seine-Maritime Atelier enfant Musée des Antiquités Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Musée des Antiquités, le mercredi 29 décembre à 10:00

Viens fêter le nouvel an en Egypte et visiter les collections du musée des Antiquités. Tu pourras ensuite préparer ta carte de voeux à la façon d’un vrai Egyptien ! inscription obligatoire, 3 personnes minimum

Durée : 1h30, tarif : 4€, 5-11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T11:30:00

