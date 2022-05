Atelier enfant – Mon herbier de la forêt du Touquet Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Atelier enfant – Mon herbier de la forêt du Touquet Le Touquet-Paris-Plage, 20 juillet 2022, Le Touquet-Paris-Plage. Atelier enfant – Mon herbier de la forêt du Touquet Intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage

2022-07-20 – 2022-07-20

Intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais Le Touquet-Paris-Plage Mercredi 20 juillet 2022 – 14h30

Mercredi 3 août 2022 – 14h30

Mercredi 17 août 2022 – 14h30 Description : Sais-tu quelles fleurs, quels arbres peuplent la station. Avec Isabelle, tu découvriras les espèces de plantes de la forêt. Grâce à l’herbier que tu réaliseras, tu n’oublieras jamais ton passage au cœur de la forêt du Touquet. Durée : 1h30

Jauge limitée

De 6 à 10 ans accompagné d’un adulte.

Tarif : 7€/enfant Rendez-vous : intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots

Sur réservation : 03 21 06 72 00

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO. Intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage

