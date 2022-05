Atelier enfant – Les petits bâtisseurs Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Mercredi 16 février 2022 – 10h30

Mercredi 3 août 2022 – 10h30

Mercredi 24 août 2022 – 14h30 Sais-tu comment on construit une ville ? Après avoir monté les 274 marches du phare, tu observeras tout ce qui compose la station : les monuments, les paysages, les activités : à ton tour de bâtir ta propre ville en la dessinant et en la coloriant ! Durée : 1h30

Jauge limitée

De 6 à 10 ans accompagné d’un adulte

Tarif : 7€/enfant Rendez-vous : Maison des phares, Square Paul Rivet

Sur réservation : 03 21 06 72 00

Mercredi 24 août 2022 – 14h30

Jauge limitée

De 6 à 10 ans accompagné d’un adulte

Tarif : 7€/enfant Rendez-vous : Maison des phares, Square Paul Rivet

Sur réservation : 03 21 06 72 00

