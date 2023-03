Atelier enfant « Les petits bâtisseurs », 17 août 2023, Germigny-l'Exempt Germigny-l'Exempt.

Atelier enfant « Les petits bâtisseurs »

Place de la Mairie Germigny-l’Exempt Cher

2023-08-17 15:00:00 – 2023-08-17 16:30:00

Rejoignez-nous pour une expérience amusante et éducative sur l’architecture religieuse médiévale. Cette activité conviviale est conçue pour les enfants et les adultes, afin que tous puissent apprendre et s’amuser ensemble.

Vous participerez à plusieurs activités stimulantes, telles que la construction d’un puzzle géant qui représente les principaux éléments de l’architecture religieuse au Moyen-Âge. Vous aurez également la possibilité de travailler sur une maquette en bois à reconstituer pour mieux comprendre les détails de l’architecture.

Le tout sera accompagné de petits défis qui vous permettront d’en apprendre davantage sur les techniques et les matériaux utilisés à cette époque. Et pour finir en beauté, une surprise vous attendra ainsi qu’un goûter pour clôturer cette activité.

