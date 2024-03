Atelier enfant Les créatures ont perdu leurs couleurs Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer, mercredi 17 avril 2024.

Atelier enfant Les créatures ont perdu leurs couleurs Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer Finistère

Les créatures sculptées sur les sablières de cette chapelle du XVIe siècle ont perdu leurs couleurs. Après avoir observé leurs formes, imaginer leurs textures et examiner leurs moindres détails, vient leur redonner leurs couleurs et leurs matières sur des coloriages petits et (très) grands formats en utilisant feutres, craies ou pastels, mais aussi plumes, perles…

Atelier conçu spécialement pour les enfants à partir de 6 ans. .

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17 16:00:00

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

