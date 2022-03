Atelier enfant : Les boîtes de rangements en plastique Saint-Quentin, 9 mars 2022, Saint-Quentin.

Atelier enfant : Les boîtes de rangements en plastique Saint-Quentin

2022-03-09 – 2022-03-09

Saint-Quentin Aisne

Ne jetez pas vos bouteilles de shampoing et de gel douche, ces contenants peuvent vivre une nouvelle vie en devenant des superbes boîtes de rangement, pour vos feutres, crayons qui trouveront joliment leur place dans un bureau ou un atelier.

Quelques découpes, de la peinture, du papier et le tour est joué !

Un atelier pour les enfants entre 8 et 12 ans, le mercredi 9 mars de 15h30 à 17h à la galerie Saint-Jacques à Saint-Quentin.

Tarif unique de 4 €.

Sur réservation au 03.23.62.97.64;

Places limitées (12)

clara.saintcyr@saint-quentin.fr +33 3 23 06 93 74

DIY

Saint-Quentin

