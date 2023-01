Atelier enfant: « Les animaux de la forêt » Senlis Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

Atelier enfant: « Les animaux de la forêt » Senlis, 16 février 2023, Senlis Senlis. Atelier enfant: « Les animaux de la forêt » Place du Parvis Notre-Dame Senlis Oise

2023-02-16 14:30:00 – 2023-02-16 Senlis

Oise Senlis 9.6 9.6 Après avoir observé les animaux au Musée de la Vénerie, écoute des contes passionnants et réalise ton propre masque de renard, de loup ou cerf pour Mardi Gras. Réservation fortement recommandée, nombre de places limité. Pour les enfants de 6 à 12 ans. Après avoir observé les animaux au Musée de la Vénerie, écoute des contes passionnants et réalise ton propre masque de renard, de loup ou cerf pour Mardi Gras. Réservation fortement recommandée, nombre de places limité. Pour les enfants de 6 à 12 ans. accueil@chantilly-senlis-tourisme.com +33 3 44 67 37 37 https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/patrimoine-curiosites/les-visites-guidees/ateliers-ot-jeune-public/ Chantilly-Senlis Tourisme

Senlis

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse Place du Parvis Notre-Dame Senlis Oise Ville Senlis Senlis lieuville Senlis Departement Oise

Senlis Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis-senlis/

Atelier enfant: « Les animaux de la forêt » Senlis 2023-02-16 was last modified: by Atelier enfant: « Les animaux de la forêt » Senlis Senlis 16 février 2023 Oise Place du parvis Notre-Dame Senlis Oise Senlis Senlis, Oise

Senlis Senlis Oise