Moulin de Sannois, le dimanche 19 septembre à 15:00

Les enfants découvrient ce monument phare de la ville de Sannois en réalisant leurt propre maquette.

Places limitées. Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne du site de la ville de Sannois

Création d’une maquette du Moulin Moulin de Sannois 26 rue des Moulins 95110 Sannois Sannois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

