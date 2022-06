Atelier enfant : La laisse de mer, un trésor déposé sur la plage Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

1 avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Le Touquet-Paris-Plage Mercredi 13 juillet 2022 – 14h30

Mercredi 27 juillet 2022 – 10h30

Mercredi 10 août 2022 – 10h30

Mercredi 24 août 2022 – 10h30 Chaque jour, la mer dépose ses trésors sur la plage. Connus, méconnus, étranges, insolites, ils constituent une source d’inspiration artistique inépuisable… et éphémère.

En famille, venez découvrir la laisse de mer et exprimer votre sensibilité d’artiste sur la plage. Durée : 1h30

10 enfants max de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte

Tarif : 7 € par enfant

Rendez-vous : Guérite d’accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche, avenue Jean Ruet

Sur réservation : 03 21 06 72 00

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO. Guérite d’accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche

1 avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage

