Atelier enfant – Je fabrique un char à voile Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Atelier enfant – Je fabrique un char à voile Pleurtuit, 4 juin 2022, Pleurtuit. Atelier enfant – Je fabrique un char à voile Leroy Merlin 5 Rue du Cap Horn Pleurtuit

2022-06-04 – 2022-06-04 Leroy Merlin 5 Rue du Cap Horn

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit Des créations réalisées à la main et uniques, pour faire découvrir ou redécouvir le travail manuel et le bricolage. Les enfants repartent évidemment avec leurs réalisations ! Petit rappel, les cours sont accessibles à partir de 6 ans ! Atelier à 15€ Samedi 4 juin 2022 – 3 sessions possibles : – 10h30 à 12h – 14h à 15h30 – 16h à 17h30 – Leroy Merlin +33 6 44 64 51 30 http://www.leroymerlin.fr/dinard?fbclid=IwAR0pj5xLkCh0Lzp5wJBPHRhaWGGKMgABYzW0K4Ga_l5tFoDIMGJ4E1Vgmlk Des créations réalisées à la main et uniques, pour faire découvrir ou redécouvir le travail manuel et le bricolage. Les enfants repartent évidemment avec leurs réalisations ! Petit rappel, les cours sont accessibles à partir de 6 ans ! Atelier à 15€ Samedi 4 juin 2022 – 3 sessions possibles : – 10h30 à 12h – 14h à 15h30 – 16h à 17h30 – Leroy Merlin Leroy Merlin 5 Rue du Cap Horn Pleurtuit

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Leroy Merlin 5 Rue du Cap Horn Ville Pleurtuit lieuville Leroy Merlin 5 Rue du Cap Horn Pleurtuit Departement Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit/

Atelier enfant – Je fabrique un char à voile Pleurtuit 2022-06-04 was last modified: by Atelier enfant – Je fabrique un char à voile Pleurtuit Pleurtuit 4 juin 2022 ille-et-vilaine Pleurtuit

Pleurtuit Ille-et-Vilaine