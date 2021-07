La Lucerne-d'Outremer La Lucerne-d'Outremer La Lucerne-d'Outremer, Manche Atelier enfant : Initiation à l’enluminure La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d'Outremer Catégories d’évènement: La Lucerne-d'Outremer

Manche

Atelier enfant : Initiation à l’enluminure La Lucerne-d’Outremer, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, La Lucerne-d'Outremer. Atelier enfant : Initiation à l’enluminure 2021-07-08 10:30:00 – 2021-07-08 12:00:00

La Lucerne-d’Outremer Manche Tous à vos plumes pour une initiation à l’enluminure avec Simon Tasset.

Tous les jeudis, à partir de 5 ans, sur réservation au 06 84 98 41 25. Tous à vos plumes pour une initiation à l’enluminure avec Simon Tasset.

Tous les jeudis, à partir de 5 ans, sur réservation au 06 84 98 41 25. Tous à vos plumes pour une initiation à l’enluminure avec Simon Tasset.

Tous les jeudis, à partir de 5 ans, sur réservation au 06 84 98 41 25. dernière mise à jour : 2021-05-15 par

Détails Catégories d’évènement: La Lucerne-d'Outremer, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu La Lucerne-d'Outremer Adresse Ville La Lucerne-d'Outremer lieuville 48.79157#-1.4672