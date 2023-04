ATELIER enfant : initiation à l’art du paysage

2023-04-19 – 2023-04-19 . 6 6 Stage d’initiation de deux demi journées. ATELIER enfant : initiation à l’art du paysage. Débutant ou touche-à-tout, initiez-vous en quatre étapes à l’art du paysage : découverte de l’œuvre, relevé des couleurs, peinture et photos ! Mercredi 19 et jeudi 20 avril 2023 10h-12h : 10-13 ans 14h-16h : 7-9 ans Durée : 2h Tarif : 6€ par enfant par jour de stage Réservation obligatoire : 03 22 97 14 00 ou museedepicardie@amiens-metropole.com museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00 https://www.amiens.fr/Les-evenements/ATELIER-enfant-initiation-a-l-art-du-paysage dernière mise à jour : 2023-03-28 par

