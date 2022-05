Atelier enfant hors les murs Musées Beauvoisine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Atelier enfant hors les murs

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Musées Beauvoisine



Face au dérèglement climatique, les jardiniers doivent continuellement adapter leurs pratiques. Découvrez quelques gestes à adopter pour protéger la biodiversité qui nous entoure, à travers cet atelier en famille, de fabrication de carte ensemencée à planter. Atelier en famille à partir de 6 ans, sur inscription le jour même, ouverture 10-19h



Musées Beauvoisine 198 Rue Beauvoisine, 76000 Rouen

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T19:00:00

