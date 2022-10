Atelier enfant Halloween – Ma plante carnivore

2022-10-25 15:00:00 – 2022-10-25 17:30:00 Le Musée des Papillons de Saint-Quentin propose un atelier enfants sur le thème d’Halloween le mardi 25 octobre à 15 heures.

A partir de 7 ans.

Durée 2h30

Réalisation de mini-plantes carnivores à l’aide de pots en terre cuite et d’éléments de récupération.

Prix : 4€

Nombre de places disponibles : 5

