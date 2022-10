Atelier enfant : graines d’éleveurs

2022-10-26 10:00:00 – 2022-10-26 11:30:00 Pendant les vacances scolaires, la ferme des petits bergers organise un atelier enfant : graine d’éleveurs. Les enfants pourront découvrir le métier d’éleveur, en donnant le foin, paillant leur lit, préparant les compléments composé des récoltes, sans oublier de passer le balai dans les bergeries. L’atelier se terminera par une séance de câlin avec les biquettes.

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte obligatoirement.

Réservation en ligne obligatoire. fermedespetitsbergers@gmail.com +33 7 87 03 50 86 https://www.fermedesptitsbergers.fr/event/atelier-graine-deleveur-26-octobre/

