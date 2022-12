ATELIER ENFANT : FABRIQUE TON PAIN! Prades-le-Lez Prades-le-Lez RESTINCLIERES Prades-le-Lez Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Prades-le-Lez GRATUIT – sur inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr • Fabrique ton pain!

Mardi 25 avril

de 14h à 15h ou 15h à 16h Apprend à fabriquer ton pain, le façonner, le décorer et ramène le chez toi. Avec Du grain au pain, à partir de 5 ans Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet) Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toute l’année domainederestinclieres@herault.fr +33 4 67 67 82 20 http://domainederestinclieres.herault.fr/ www.nataliabostan.com

