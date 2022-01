Atelier enfant – Fabrique ton baume à lèvres et ta bougie parfumée Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Atelier enfant – Fabrique ton baume à lèvres et ta bougie parfumée

Lors de l'atelier, chaque enfant fabriquera son baume à lèvres et sa bougie parfumée ( et décorée). Vous avez envie d'offrir à votre enfant une bulle créative ? Chouette façon de s'initier, pas à pas et de découvrir le plaisir de faire soi même ses produits. 

Atelier ouvert aux enfants, de 6 à 99ans. 

Inscriptions par téléphone ou mail.
Participation : 35euros

Mercredi 16 février 2022 – 9h30 à 11h30 – Leroy Merlin

ateliers.cosm.ethiques@gmail.com
+33 6 33 62 20 25

