ATELIER ENFANT FABRICATION DE JEUX EN BOIS AVEC JOKANIM AU MUSÉE DES MÉTIERS 2021-08-04 – 2021-08-04 Place de l'Église Musée des Métiers

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire 12 12 EUR Atelier pour enfants à partir de 7 ans.

Les participants pourront choisir entre la création d’un jeu d’équilibre ou d’un parcours pour bille.

Sur inscription. Après 15 années passées dans des bureaux d’études en construction, Maude, alors ingénieur bois, décide de se reconvertir vers un métier plus manuel. C’est en fabricant des jeux pour la fête de l’école de ses enfants qu’elle réalise le plaisir de voir les jeunes et moins jeunes s’amuser grâce à ses jeux. Maude fabrique un panel de jeux en bois, du passe-trappe au billard hollandais, en passant par des jeux d’adresse ou de stratégie, disponibles à la location ou la vente. DESCRIPTION SANITAIRE COVID19 : Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans

Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’accueil du musée

Merci de respecter le sens de visite indiqué par le fléchage. La sortie est définitive et s’effectue par la cour du musée

Merci d’observer une distance d’au moins deux mètres entre chaque visiteur ou groupe de visiteurs

