Corrèze Ussel Rendez-vous à 15h au Musée du Pays d’Ussel, salle Trobar

Gratuit. Sur réservation Dans le cadre de l’exposition « Commerces d’antan à Ussel », les enfants pourront s’essayer à la fabrication de chapeaux en divers matériaux (papier, tissu, etc). Rendez-vous à 15h au Musée du Pays d’Ussel, salle Trobar

