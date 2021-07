Chantilly Chantilly Chantilly, Oise Atelier Enfant « Eveil Machines » au Pavillon de Manse Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Chantilly Oise 10 10 Après un temps d’accueil autour de matériel de construction, les enfants iront observer les différentes machines du Pavillon puis imagineront leur propre machine. De 3 à 6 ans. Réservation obligatoire au 03 44 62 01 33 ou par mail : reservation@pavillondemanse.com en indiquant la date, l’atelier souhaité, le prénom, l’âge de l’enfant et un numéro de téléphone. +33 3 44 62 01 33 http://pavillondemanse.com/ Après un temps d’accueil autour de matériel de construction, les enfants iront observer les différentes machines du Pavillon puis imagineront leur propre machine. De 3 à 6 ans. Réservation obligatoire au 03 44 62 01 33 ou par mail : reservation@pavillondemanse.com en indiquant la date, l’atelier souhaité, le prénom, l’âge de l’enfant et un numéro de téléphone. Pavillon de Manse dernière mise à jour : 2021-07-07 par

