Atelier enfant : et si on partait à la découverte de soi Dinan Dinan Dinan-Cap Fréhel Tourisme Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Atelier enfant : et si on partait à la découverte de soi Dinan, 28 janvier 2023, Dinan Dinan-Cap Fréhel Tourisme Dinan. Atelier enfant : et si on partait à la découverte de soi 15 boulevard André Aubert Maison des associations Dinan Côtes-d’Armor Maison des associations 15 boulevard André Aubert

2023-01-28 – 2023-01-28

Maison des associations 15 boulevard André Aubert

Dinan

Côtes-d’Armor Dinan Côtes-d’Armor Bretagne Au programme :

Je me connecte à mon corps et aux autres

Je m’exprime à ma manière

Je joue afin de me connaître

Je me crée des outils pour me recentrer

Le tout, en petit groupe de 6. De façon ludique, à travers le mouvement, le jeu, la respiration, la relaxation, l’auto-massage, la prise de parole, afin d’apprendre à gérer ses propres émotions. De 10h à 11h pour les 4-6 ans

De 11h à 12h pour les 7-10 ans kiroffomarieaimee@gmail.com +33 6 64 94 62 84 Maison des associations 15 boulevard André Aubert Dinan

dernière mise à jour : 2023-01-17 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme SIT Breton

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Dinan Côtes-d'Armor Dinan-Cap Fréhel Tourisme SIT BretonSIT BretonMaison des associations 15 boulevard André Aubert Ville Dinan Dinan-Cap Fréhel Tourisme Dinan lieuville Maison des associations 15 boulevard André Aubert Dinan Departement Côtes-d'Armor

Dinan Dinan Dinan-Cap Fréhel Tourisme Dinan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan-dinan-cap-frehel-tourisme-dinan/

Atelier enfant : et si on partait à la découverte de soi Dinan 2023-01-28 was last modified: by Atelier enfant : et si on partait à la découverte de soi Dinan Dinan 28 janvier 2023 15 boulevard André Aubert Maison des associations Dinan Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor dinan Dinan, Côtes d'Armor Dinan-Cap Fréhel Tourisme

Dinan Dinan-Cap Fréhel Tourisme Dinan Côtes-d'Armor